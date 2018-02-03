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الأراضي المحتلة - الرسالة نت

اقتحمت قوات الاحتلال اليوم السبت بلدة برقين غرب مدينة جنين وشرعت بعملية عسكرية واسعة ومداهمات لعدد كبير من المنازل.

وحاصرت قوات الاحتلال بلدة عقابا وقرية الكفير المجاورة لبرقين وفرضت طوقا على المنطقة ومنعت الدخول والخروج منها.

وأفادت مصادر محلية، أن إطلاق نار متقطع يُسمع بين الفينة والأخرى في حين يداهم العشرات من جنود الاحتلال المنازل ويفتشونها تِباعا.

وبينت أن جنود الاحتلال يعتدون على ساكني تلك المنازل، مشيرة إلى استمرار تواجد الاحتلال بأعداد كبيرة في المنطقة مع اغلاق للبلدة.

وقالت القناة الثانية العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقل عددا من أقرباء الشاب احمد نصر جرار، الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية "حفات جلعاد" بنابلس.

وكشفت القناة العبرية، أن الاحتلال اعتقل عددا من أبناء أخوال الشاب جرار خلال عملية برقين غرب جنين، وأن هذه المرة الثانية التي يفشل فيها الجيش في اعتقال "أحمد" خلال الأسبوعين الماضيين.