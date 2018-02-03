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غزة-الرسالة نت

قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، أنها ستنشر مساء اليوم السبت، فيديو يبرز الدور الجهادي للقائد المجاهد عماد العلمي.

وتنظم حركة المقاومة الإسلامية حماس مساء اليوم، حفل تأبين للقيادي البارز فيها عماد العلمي، الذي توفي قبل أيام متأثرا بجراح أصيب بها في حادث عرضي.

وكان العلمي (62 عامًا) قد توفي الثلاثاء الماضي متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها بطلق ناري في الرأس أثناء تفقده سلاحه الشخصي قبل ثلاثة أسابيع بمنزله في مدينة غزة.

والقيادي عماد خالد العلمي يعد من أبرز قيادات حركة حماس، وتنقل في العديد من الدول العربية، وعمل ممثلًا لحركة حماس في إيران، ومن ثم عاد عام 2012 ليستقر في قطاع غزة.

وانتخب العلمي نائبا لرئيس الحركة في غزة إسماعيل هنية رئيس الحركة في قطاع غزة عام 2013، وفي أيار/ مايو 2017 اعتذر عن خوض الانتخابات الداخلية لحركة حماس لظروف صحية.

يذكر أن العلمي أصيب بقصف إسرائيلي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة صيف 2014 وبترت قدمه.

تنشر مساء اليوم السبت فيلماً يبرز الدور الجهادي للقائد المجاهد عماد العلمي