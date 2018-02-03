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جنين - الرسالة نت

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال (الإسرائيلي) بأرتال عسكرية بلدة برقين جنوب غرب مدينة جنين شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن عشرات المركبات العسكرية اقتحمت البلدة، وأغلقت الطرق المؤدية إليها، ونادت عبر مكبرات الصوت المواطنين بمنع التجول، وسط إطلاقها قنابل الصوت.

وأوضحت المصادر أن القوات تحاصر منزلين في الحي الشرقي من البلدة، وسط تمركز كثيف في جميع مناطق وحارات البلدة، وحملة تفتيش واسعة للمنازل هناك.

وأخلت قوات الاحتلال منزل المواطن عبد الله عتيق (68 عاما) من قاطنيه، وسط حضور عدد من الجرافات قربه، فيما نادت بمكبرات الصوت على المطارد أحمد نصر جرار بتسليم نفسه.

وأكدت وقوع عدة انفجارات في محيط أحد المنازل في القرية ناجمة عن إطلاق قوات الاحتلال عدة قذائف.

ونوهت إلى أن عدد من أفرد قناصة الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل هناك ونصبوا سواتر فوقها مع مراقبة تحركات المواطنين.

كما وصلت جرافتين للبلدة وسط تحليق طائرة في سماء البلدة.