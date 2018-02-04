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غزة - الرسالة نت

فاز الهلال على غزة الرياضي (1-0), ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل محمد عبيد هدف المباراة الوحيد (1), ليرفع الهلال رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن, ويبقى رصيد غزة الرياضي 26 نقطة في المركز الثالث.

ويأتي الهدف بعد أقل من 48 ساعة على إعلان اللاعب دخوله "القفص الفضي", لتكون الخطوبة "وجه السعد" بالنسبة له ولفريقه.

يشار إلى أن عبيد يملك في رصيده 6 أهداف بدوري الدرجة الممتازة, ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين, بالتساوي مع علاء عطية مهاجم اتحاد الشجاعية, بفارق هدفين خلف المتصدر سليمان العبيد لاعب خدمات الشاطئ.