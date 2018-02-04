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الرسالة نت - وكالات

تعرض الدولي المغربي زهير فضال، لإصابة خطيرة مع فريقه ريال بيتيس، خلال لقاء فياريال، في الجولة الـ"22" من الدوري الإسباني، ما سيبعده عن المشاركة في مونديال روسيا الصيف المقبل.

وغادر فضال المباراة في الدقيقة 55، بعد تعرضه لقطع في وتر العرقوب "أخيل".

وأعلن بيتيس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، غياب اللاعب مدة 6 أشهر على الأقل، ووجه له رسالة دعم كبيرة.

من جانبه, قال فضال عبر حسابه على "تويتر": "شكرا للجميع على الدعم (...), سأبتعد عن الملاعب فترة, لكن قوتي سترافق زملائي، هذه عقبة سأحاول اجتيازها, شكرا لزملائي على الـ3 نقاط".

وتألق فضال هذا الموسم مع بيتيس، وكان من اللاعبين المرشحين للاستدعاء لودية المغرب وصربيا الشهر المقبل، غير أن الإصابة ستبعده طويلا عن الملاعب، وبات خارج المشاركة في مونديال روسيا.