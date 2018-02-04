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غزة - الرسالة نت

توقع الراصد الجوي قصي الحلايقة، بأن نظام ضغط جوي مرتفع مستمر بالسيطرة على شرق البحر الأبيض المُتوسط، ما يمنع تشكل المنخفضات الجوية، ويقلل فرص وصول الأمطار إلى فلسطين وعموم دول بلاد الشام.

وتبدو عودة الأمطار بعيدة نسبيا، حيث لا يظهر على خرائط الطقس أي اشارات لتحسن الوضع خلال 10 أيام.

ويكون الطقس نهار اليوم الأحد دافئا نسبيا في المنطقة الجبلية، مائلا للحرارة في المناطق المنخفضة والسهلية والساحلية، وتظهر السحب على ارتفاعات عالية بحيث تكون السماء ما بين غائمة جزئيا وغائمة، وتكون الرياح ما بين جنوبية شرقية وشرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر هادئا.

وفي يوم غد الاثنين، تبقى الحرارة على حالها، مرتفعة عن معدلاتها السنوية العامة بحدود 7-8 درجات مئوية، ويستمر الطقس دافئا في الجبال، مائلا للحرارة في بقية المناطق، وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية وشمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.