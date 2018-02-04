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مؤمن مقداد – الرسالة نت

تناول الاعلام العبري عدة مواضيع صباح اليوم الأحد، حيث ركز على المناورة الكبيرة التي ينفذها الجيش على حدود غزة، واقتحام بلدة برقين بحثا عن المطارد أحمد جرار.

هآرتس

على خلفية التوتر في الشمال، الجيش (الإسرائيلي) يستعد لأكبر مناورة منذ سنوات للهبوط بالمظلات الثقيلة.

مصلحة السجون الإسرائيلية تحذر من أنه لا يوجد مكان لسجن آلاف طالبي اللجوء الذين يرفضون ترحيلهم.

ستطالب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بأن يعترف مجلس الأمن بدولة فلسطينية

داهم الجيش الإسرائيلي القرى القريبة من جنين بحثا عن مرتكبي الهجوم في حفات جلعاد

غاباي: في حال فشل المفاوضات مع الفلسطينيين، يجب اتخاذ خطوات أحادية الجانب

للمرة التاسعة: تظاهر المئات في تل أبيب ضد الفساد الحكومي

يديعوت أحرونوت

اعتقلت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ستة من سكان بلدة أبو ديس الفلسطينية، يشتبه في تورطهم في إعدام رجل إسرائيلي يبلغ من العمر 59 عاما من تل أبيب ليلة الجمعة

قوات الجيش حاصرت عدة منازل في برقين قرب جنين أمس ضمن محاولاتها لمطاردة منفذي هجوم حفات جلعاد

استشهاد فلسطيني 19 عام في اشتباكات مع قوات الجيش الإسرائيلي قرب جنين

سيبدأ الجيش الإسرائيلي الاستعدادات لعمليات الطوارئ في وحدات القيادة الجنوبية

معاريف

تم القبض على 6 في أبو ديس يشتبه في تورطهم بقتل اسرائيلي

الجيش نصب أمس منظومة إنذار متنقلة في غلاف غزة

بين الهدوء والحرب هناك شعرة فقط

أبو مازن أمر حكومته بإعداد خطة لقطع جميع العلاقات مع إسرائيل

الجيش اعتقل عددا من المطلوبين المقربين من أحمد جرار قاتل الحاخام شيفاخ

"إسرائيل" هيوم

حماس تعتقد أن الحرب سوف تندلع قريبا

الجيش نصب أمس منظومة إنذار متنقلة في غلاف غزة

الجيش حاصر منزلين قرب جنين يشتبه في أن احمد جرار تحصن في أحدهما

القناة 7 العبرية

اعتقل الجيش الإسرائيلي 9 فلسطينيين مطلوبين في يهودا والسامرة ليلة أمس

تم القبض على مشتبه فيه بدعم قتلة رازيئيل شفاخ في حفات جلعاد الشهر الماضي

الوزيرة جيلا جملئيل: تسوية حفات جلعاد هي خطوة جديدة نحو فرض السيادة على الضفة الغربية

الجيش نصب أمس منظومة إنذار متنقلة في غلاف غزة

القناة 12 العبرية

بدأ الجيش الإسرائيلي مس أمس مناورة واسعة النطاق لاختبار الجاهزية والاستعدادات لحالات الطوارئ ستشارك فيها كافة وحدات الجيش في المنطقة الجنوبية تنتهي يوم الاربعاء

الجيش نصب أمس منظومة إنذار متنقلة في غلاف غزة

القناة 14 العبرية

يوآف غالنت: ليس لدينا مصلحة في الدخول في جولة من القتال بغزة , وآمل من قادة حماس أن يتخذوا الخطوات المناسبة لذلك

"عوفر شيلح": قيادة الجيش حذّرت من تدهور الوضع الإنساني بغزة ورغم كل التحذيرات امتنع رئيس الوزراء عن اتخاذ إجراء من شأنه أن يزيل خطر الحرب

"مصادر أمنية: غزة تنهار" ويتم النظر في إمكانية إيصال الأغذية والأدوية مباشرة إلى قطاع غزة من أجل منع المواجهة العسكرية

الوزير يواف غالنت: إذا شن حزب الله حرب مفتوحة ضد "إسرائيل" سنعيد لبنان إلى العصر الحجري

والا العبري

تقارير فلسطينية: وفاة شاب فلسطيني أصيب في اشتباكات جنين متأثرا بجراح

تأجيل الاجتماع الذي كان مقرر عقده غدا بين وزير المالية موشيه كحلون ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إلى موعد لاحق

تبادل لإطلاق النار وقع مساء أمس بين مسلحين وقوات الجيش في جنين خلال عملية البحث عن منفذي هجوم حفات جلعاد ولم تقع إصابات في صفوف الجيش

حماس أطلقت 5 صواريخ تجريبية من قطاع غزة نحو البحر.