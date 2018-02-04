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القدس المحتلة- الرسالة نت

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 11 مواطنا، تسعة منهم من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس.

وأفاد مراسلنا، بأن تلك القوات اعتقلت كلا من: يزن دندن، ومحمد خالد شرف، ومنير سمير صلاح، وأحمد حسن عريقات، ومحمد نافز جفال، ومحمود شاكر حلبية، وصلاح البو، وسليمان عريبة، وأحمد عريقات، عقب دهم منازلهم في البلدة.

كما اعتقلت تلك القوات الشابين محمود عسكر، وبشار سليمان عسكر، بعد دهم منزليهما من بلدة حزما شمال شرق القدس.

وفي مدينة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاحد، شابين وفتى.

وأفاد مصدر أمنى لــ"وفا"، بان قوات الاحتلال اعتقلت الشابين بهاء الدين محمد عزات (20 عاما)، ومحمد نعمان ياسين (19 عاما) من بلدة نحالين غرب بيت لحم، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.

وأضاف المصدر انه تم اعتقال الفتى علي عيسى طقاطقة (15 عاما)، من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاحد ومساء أمس ثمانية مواطنين، بينهم سيدة وشاب من بلدة وواد برقين جنوب غرب جنين .

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صالح جرير جرار بعد اقتحام حي واد برقين ومداهمة منزل ذويه وتفتيشه، كما داهمت منازل أعمامه جرير وجابر وأحمد جرار وفتشتها، واستجوبت ساكنيها حول قريبهم المطلوب لديها احمد نصر جرار.

وفي بلدة برقين، اعتقلت قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت مع الشبان، الشقيقين عفيف خالد عتيق ومجدي وزوجته فرح، واحمد مصلح عتيق، وعزالدين أحمد الزرعيني وهو مصاب بحروق من قنبلة صوتية أطلقها جنود الاحتلال، ومحمود قاسم شلاميش، ومحمد حمدي عتيق، وذلك قبل أن تنسحب من البلدة بعد أن استشهد الشاب أحمد سمير أبو عبيد، وإحداثها خرابا ودمارا في محتويات عدة منازل، وقيامها بهدم "بركس" زراعي.