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غزة- الرسالة نت

كشف المراسل العسكري للإذاعة العبرية إيال عليما صباح اليوم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أخفق مجدداً في اعتقال قائد خلية نابلس "أحمد جرار"، وأن الجيش أعلن جرار مطارداً مطلوباً.

وقال إن هذا التطور جاء بعد ساعات من اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين، ومحاصرة عدد من البيوت اعتقد الجيش بتواجد أحمد جرار في أحدها، وأن الجيش اعتقل عدد من المواطنين بعد حملة مداهمة وتفتيش.

وبيّن عليما في حديثه للإذاعة صباح اليوم، أن الجيش طلب من الأجهزة الأمنية الفلسطينية إمداده بمعلومات؛ للوصول إلى جرار "الذي يتبع خطوات وأساليب ذكيّة حيث يبتعد عن الاتصالات والتكنولوجيا" على حد وصف عليما.

وأضاف أن السلطة فعلاً أمدت الجيش بمعلومات عن الدائرة الضيقة المحيطة، والمتمثلة بأقرباء أحمد جرار، من خلال استخدامها وحدة التنصت الإلكترونية، التي ترسل للجيش إشارات بشكل دائم حول جرار فهي التي تقود حملة البحث عنه.

وتابع عليما أن السلطة تريد إنهاء ملف أحمد جرار؛ لأنها لا تريد تكرار نماذج المطاردين القدماء، وأنها –أي السلطة- تدفع بكل قوتها لإعادة الهدوء لمناطق الضفة.