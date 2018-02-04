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جنين- الرسالة نت

قال موقع "تيك ديبكا" الاستخباري الإسرائيلي إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتعرض لضغوط كبيرة من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية لإنهاء ملف المطلوب أحمد نصر جرار.

وأضاف الموقع بأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية على تواصل دائم مع جهاز الشابك وتقدم المعلومات الخاصة بعلاقاته الاجتماعية والصداقات التي يمكن أن يكون قد اختبأ لديها.

وبحسب الموقع فإن عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية مستنفرة من لحظة وقوع عملية قتل الحاخام رزئيل بن إيلانا يوم الثلاثاء 9/1/2018 التي يقف خلفها جرار، وتخشى أن يصبح جرار بطلاً جماهيريا يهدد سمعة السلطة الفلسطينية ومكانتها إذا ما طالت فترة مطاردته.

وأكد الموقع بأن جهاز الشاباك والجيش يقومان بمتابعة كل المعلومات والتفاصيل التي ترد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية للوصول إلى مكان أحمد نصر جرار.