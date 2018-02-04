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الرسالة نت - وكالات

فتح هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، بسبب إضاعة الأخير فرصة التعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول الحالي، عندما كان لاعبا في المقاولون العرب.

وسبق لعباس أن أطلق تصريحات، كشف فيها عن رفضه التعاقد مع صلاح, بسبب رؤيته وقتها أنه لا يصلح للعب في نادي الزمالك، وكان المقابل المطلوب وقتها نحو مليوني جنيه (114.3 ألف دولار تقريبا).

ورحل النجم المصري بعد رفض الزمالك التعاقد معه, إلى بازل السويسري، ليشق طريقه في سماء أوروبا ويصبح في الوقت الجاري أفضل لاعب في إفريقيا وأحد نجوم الدوري الإنجليزي, بعد رحلة احتراف استثنائية بالملاعب الأوروبية المختلفة.

وقال زادة في تصريحات تلفزيونية: "كنت أتمنى أن أكون موجودا بمجلس الزمالك وقتما تم عرض صلاح على المجلس مقابل مليوني جنيه".

وأضاف: "عباس رفض صلاح بداعي أنه لا يصلح للزمالك، صلاح هو أفضل لاعب إفريقي، وأدخل ملايين للمقاولون ومصر، وأصبح الأفضل في إفريقيا (...), التاريخ سيحاسبه على هذا الفعل".

وتابع: "كيف لرجل أعمال مثل عباس أن يقع في أخطاء كارثية كانت ستتسبب في خصم نقاط من الزمالك لولا تدخلنا وإنهاء تلك الأزمات؟!".