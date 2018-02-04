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طهران - الرسالة نت

نددت الأمانة العامة للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية التابع لمجلس الشورى الإسلامي في إيران بشدة بوضع الولايات المتحدة الأمريكية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية على قائمة "الإرهاب".

وذكرت الأمانة في بيان لها أن "القائمة بالأساس هي لمعارضي السياسات الظالمة واللاإنسانية للولايات المتحدة الأمريكية ومحاربي الاحتلال الصهيوني وممارساته الإجرامية".

وذكرت أن "القرار الأمريكي المناهض لحقوق الانسان يمثل خطوة فاشلة أخرى ضد المقاومة الفلسطينية ويعكس مدى انحياز الشيطان الأكبر للكيان الصهيوني والتواطؤ معه وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني".

وأضافت أن "ما أقدمت عليه الخارجية الأمريكية لا قيمة له وهو سلوك ازدواجي وظالم ضد الشعب الفلسطيني بعد الزعم بأن القدس هي عاصمة الكيان الصهيوني، إذ إنه لن يؤثر على المقاومة فحسب، بل يكشف عن الوجه الإرهابي الحقيقي للكيان الصهيوني أكثر من قبل، ويزيد من إرادة قادة المقاومة في مواجهة الكيان الإسرائيلي المزور".

ودعت الأمانة العامة للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية كافة البرلمانات الإسلامية والمستقلة في العالم ومؤسسات والمنظمات الداعمة لحقوق الانسان، والعدالة والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال إلى التنديد بهذا القرار الأمريكي والإرهاب الحكومي للكيان الإسرائيلي بأقوى شكل ممكن ودعم حقوق كافة أبناء الشعب الفلسطيني.

وأدرجت واشنطن نهاية يناير الماضي هنية ضمن التصنيف الخاص بقائمة "الإرهاب الأجنبي".