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الرسالة نت - وكالات

اقترب نادي مانشستر يونايتد من ضم الهونلدي جاستين كلويفرت لاعب أياكس، ونجل "الأسطورة" الهولندية باتريك كلويفرت، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية, أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لليونايتد، معجب بقدرات نجل كلويفرت, ويريد ضمه لقلعة "أولد ترافورد" في الصيف المقبل.

وأكدت "ميرور" أن مانشستر يونايتد دخل في مفاوضات متقدمة مع إدارة أياكس لضم الهولندي الشاب، وأن النادي الإنجليزي مستعد لدفع 10 ملايين جنيه إسترليني, وبعض البنود الخاصة بالمكافآت والأرباح من أجل ضمه.

وكان مورينيو قد أشاد بقدرات جاستين, خلال حديث قصير دار بينهما عقب نهائي الدوري الأوروبي, الذي جمع اليونايتد وأياكس (2-0).

يشار إلى أن جاستين يعتبر أحد ناشئي أياكس، ويلعب في صفوف الفريق الأول منذ العام 2016، وهو الذي لعب 42 مباراة مع الفريق بكل البطولات، سجل خلالها 8 أهداف, وصنع 7.