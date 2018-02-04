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غزة - الرسالة نت

تتعرض "سكريت كاخ" وزيرة التنمية والتجارة الخارجية في الحكومة الهولندية لحملة شرسة من الانتقادات تقودها شخصيات داعمة للاحتلال الاسرائيلي، بعد تقديمها مبلغ 13 مليون يورو مساعدة لوكالة "أونروا" عقب قرار الرئيس ترامب تقليص المساعدات المالية الأمريكية للوكالة.

ووجه رئيس البيت الفلسطيني في هولندا أمين أبو راشد رسالة شكر إلى الوزيرة "كاخ" على جهودها في دعم القضية الفلسطينية وخطوتها الكبيرة في رفض القرار الأمريكي بحق الأونروا والإصرار على تقديم المساعدة المالية للوكالة رغم حملة الانتقادات التي تشن ضدها.

وعبر أبو راشد في رسالته عن تقدير أبناء الجالية الفلسطينية في هولندا لموقف الوزيرة.

ودعا إلى مزيد من الدعم الهولندي في مختلف المستويات للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة.