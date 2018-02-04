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غزة - الرسالة نت

احتشد العشرات من أطفال قطاع غزة، صباح الأحد، للمطالبة بإنقاذ القطاع من الكارثة الاقتصادية والإنسانية التي يحياها بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض عليه.

ورفع الأطفال خلال الوقفة التي نظمها تجمع المؤسسات الخيرية في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، لافتات تحذر من انهيار كامل في المنظومة الاقتصادية والحياتية لمليوني محاصر، باعتبار أن غزة أصبحت منطقة منكوبة.

وطالب الاطفال كافة الأطراف المعنية محليا ودوليا بسرعة إنقاذ الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، كحق ثابت لكافة الأطفال أسوةً بباقي أطفال العالم.

وشددوا على ضرورة أن يعيشوا حياة كريمة، كباقي أطفال العالم، متسائلين: "11 عاما من الحصار ألم تكن كافية لتشفي غليلكم من أطفال غزة؟".

وجاء التجمع عقب إطلاق تجمّع الجمعيات الخيرية في غزة عن إطلاق حملة "أنقذوا غزة"؛ للعمل على تحريك العالم لتوفير الاحتياجات الإنسانية لما يزيد عن مليوني محاصر في القطاع، الذي بات "منطقة منكوبة" بكل المقاييس.

ولفت مدير حملة "أنقذوا غزة" نزيه البنا إلى أن فعالية الأطفال جاءت في ظل ما يعانيه قطاع غزة من أزمات إنسانية عديدة في شتى القطاعات الحياتية.

وأضاف البنا "بات القطاع منطقة منكوبة؛ لكن لن نموت بصمت، وسنواصل فعالياتنا ونطالب العالم أجمع برفع الحصار عن غزة".

واكد أن أطفال غزة بإمكانهم إيصال رسالتهم للعالم أجمع، لمساندتهم وتوفير حياة كريمة لهم، في العلاج وحرية السفر والتعليم كباقي أطفال العالم.

ويشير مدير الحملة إلى أن رمزية مشاركة الأطفال تأتي أن معظمهم أيتام وكفالاتهم المالية متوقّفة وحساباتهم معطلة، بالإضافة إلى إطلاق نداء إنساني بضرورة تحييد الوضع الإنساني بقطاع غزة عن التجاذبات السياسية.

الجدير ذكره أن هؤلاء الأطفال غالبيتهم من الأيتام الذين قُطعت عنهم الكفالات المالية، جراء إغلاق سلطة النقد الفلسطينية الحسابات البنكية للجمعيات والمؤسسات الخيرية بالقطاع.

وندد تجمع المؤسسات الخيرية بالحصار المفروض على القطاع والمؤامرة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني من أطراف دولية تقف على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد رفضه التام لاستمرار الحكومة في تجميد أرصدة الجمعيات الخيرية وكفالات الأيتام في البنوك الفلسطينية.







































