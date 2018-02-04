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الرسالة نت - وكالات

أكدت تقارير صحافية إيطالية, وجود كشافين تابعين لنادي يوفنتوس، في مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم الأحد, على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية, إن يوفنتوس يريد إلقاء نظرة قريبة على أسلوب لعب توتنهام قبل مواجهة الفريقين المرتقبة هذا الشهر ضمن دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت "توتو سبورت", أن يوفنتوس يريد أيضا مشاهدة الألماني إيمري تشان نجم وسط ليفربول, الذي يعدّ واحدا من أبرز اللاعبين الذين يريد نادي "السيدة العجوز" التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسينتهي عقد تشان مع "الريدز" بختام الموسم الجاري، ويأمل "اليوفي" اقناعه بالقدوم لمدينة "تورينو" في صفقة انتقال حر، بعدما فشل في ضمه خلال "الميركاتو" الشتوي الأخير.