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القدس المحتلة-الرسالة نت

صادقت الحكومة "الإسرائيلية" بالإجماع ظهر اليوم الأحد على تحويل البؤرة الاستيطانية جنوبي غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة "حافات جلعاد" إلى مستوطنة.

وذكرت القناة العبرية السابعة أن "القرار يُحول البؤرة إلى مستوطنة لكل ما للكلمة من معنى بعد أن كانت بؤرة غير معترف بها، إذ سيتم في المرحلة الأولى ربطها بالمياه والكهرباء بشكل منتظم والسماح بتهيئة البنى التحتية، وفي المرحلة المتقدمة سيتم تحويلها لمستوطنة قائمة".

وقتل حاخام إسرائيلي بنيران مقاومين فلسطينيين على مدخل هذه البؤرة قبل عدة أسابيع، وتعهد وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدر ليبرمان منذ ذلك الحين بتحويلها إلى مستوطنة معترف بها.

والبؤرة مقامة على أراضي 5 قرى فلسطينية جنوبي غرب نابلس وهي قرى: فرعتا وجيت وكفر قدوم وتل وصرة.