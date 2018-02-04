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الأراضي المحتلة- الرسالة نت

كشف وزير الاتصالات الإسرائيلي، أيوب قرّا، عن زيارة رسمية يقوم بها الأمير البحريني، مبارك آل خليفة، إلى تل أبيب.

وقال قرّا، وهو من أعضاء حزب "الليكود" الإسرائيلي الحاكم، "التقيت علنا، ولأول مرة، في تل أبيب مع مبارك آل خليفة، أمير بحريني، من أجل تعزيز العلاقة بين الدولتين".

وأضاف في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأحد، "يوم (غد) الاثنين سيشرفني أن أستضيفه (الأمير البحريني) في الكنيست الإسرائيلي".

وتقول البحرين إنها لا تقيم علاقات مع "إسرائيل" التي تتبادل معها اللقاءات والاتصالات والزيارات بشكل سرّي وعلني.

وكان وفد بحريني رسمي قد أجرى زيارة إلى تل أبيب في كانون أول/ ديسمبر الماضي، بإيعاز وتعليمات من العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.

وتزامنت الزيارة مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في السادس من كانون أول/ ديسمبر 2017، الاعتراف بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل".

وصرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مؤخرا، بوجود علاقات سرية متينة بين إسرائيل وكل من البحرين والسعودية والإمارات، بادعاء تدشين تعاون مشترك لمواجهة إيران.