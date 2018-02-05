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غزة- الرسالة نت

وصفت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الأحد تدمير مدرسة أبو نوار الأساسية المختلطة على من قبل الاحتلال بجريمة نكراء.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي لها اليوم أن هذه "تضاف إلى سلسلة الجرائم المتواصلة بحق المؤسسات التعليمية، والتي باتت تستوجب التدخل العاجل والفوري دون الاكتفاء بإصدار بيانات الاستنكار والتنديد والاستهجان".

وأفادت الوزارة في بيانها أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة تجمع أبو نوار وهدمت غرفتين من المدرسة، بحجة أن هذه المنطقة لم تسمح سلطات الاحتلال للفلسطينيين بالبناء الحجري فيها.

وجددت الوزارة مناشدتها ودعوتها لكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية العمل على فضح هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية والمناصرة للطلبة، خاصة في المناطق المسماة "ج" وتلك التي تعاني من سياسات الاحتلال العنصرية والهمجية.