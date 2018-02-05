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غزة - الرسالة نت

يلتقي مساء اليوم الاثنين, فريقا الصداقة واتحاد خانيونس على ملعب فلسطين بغزة, في ختام منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري الدرجة الممتازة.

ويدخل الصداقة (الثاني 28 نقطة) اللقاء, وعينه على الانتصار ولا بديل غيره, لأجل استعادة بريقه في الدور الثاني من المسابقة, لا سيما أنه لم يحقق سوى 4 نقاط من أصل 9 متاحة له خلال الجولات الثلاثة الماضية مع مدربه عماد هاشم.

أما اتحاد خانيونس (الحادي عشر وقبل الأخير 11 نقطة), فتعتبر المباراة بالنسبة له بمنزلة "حياة أو موت", خاصة أنها الأولى لمديره الفني محمد صيدم, عدا عن أمنياته بالخروج من النفق المظلم, في ظل وضعيته الصعبة هذا الموسم.

وفي دوري الأولى, يلعب جمعية الصلاح (الثاني عشر والأخير 9 نقاط) مع منافسه خدمات البريج (الثالث 24 نقطة), على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى.