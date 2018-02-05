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الضفة المحتلة - الرسالة نت

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقلت 21 مواطنا بينهم أطفال، فيما واصل الاحتلال ملاحقة المطارد أحمد جرار في جنين الضالع في عملية نابلس التي أسفرت عن مقتل مستوطن.

وقال الجيش إن المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

ولوحظ تحرك آليات للاحتلال برفقة شاحنة اعتقالات من معسكر حوارة بنابلس باتجاه شارع مستوطنة "ايتمار".

وداهمت قوات الاحتلال بلدة يطا جنوب الخليل وفتشت عددا من المنازل، واندلعت مواجهات في منطقة جب هوبر أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز وقنابل الصوت مما أحدث حالة من الخوف والهلع في صفوف الأهالي. واعتقلت أربعة شبان من الخليل وهم: منيب إبراهيم غنيمات، وشقيقه فادي غنيمات، وسيف أبو زينة، ونادر عويضات.

كما واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أطفال من بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم، وهم: أمير مراد طقاطقة (14 عاما)، وعامر خالد طقاطقة (15 عاما)، وعلي حمزة ديرية (15 عاما).

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط بالقدس واعتقلت المواطن أحمد شماسنة، كما جرى اعتقال المواطن شرحبيل الخطيب من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله.

في شمال الضفة الغربية، لوحظ منذ ساعات الفجر تواجد لأعداد كبيرة من جيبات الاحتلال على حاجز الجلمة شمال شرق جنين.

وأفاد مواطنون أن قوات الاحتلال بعمليات تفتيش للمناطق الجبلية المحاذية لواد برقين قضاء مدينة جنين.

ونفذت قوات الاحتلال عملية تمشيط واسعة في حي الجابريات المؤدي إلى طريق برقين، الذي نصبت فيه حاجزا عسكريا أمام حركة المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب شعاع وليد أبو بكر، وصادرت دراجته النارية بعد اقتحامها بلدة يعبد ومداهمة منزل ذويه.