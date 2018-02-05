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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

هأرتس:

غرينبلات يهاجم حماس وإيران: يجب على حماس أن تتولى مسؤولية من يقع تحت حكمها لكنها اختارت لهم المعاناة

هاجم جيش الأسد بغاز الكلور منطقة في إدلب

دراسة أمريكية: مخاطر الإصابة بالسرطان جراء التعرض للإشعاع الخلوي منخفضة

إيزنكوت: يمكن أن تؤدي الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة إلى مواجهة في عام 2018

مصر تنفي التقرير بأن "إسرائيل" نفذت 100 هجوم في سيناء في العامين الماضيين

يديعوت أحرونوت:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 21 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية وتم ضبط أسلحة في بلدة الرام

الحكومة تصادق بالاجماع على تسوية اوضاع الموقع الاستيطاني حفات جلعاد قانونياً و تحويله الى مستوطنة جديدة

تقارير عن هجوم كيميائي من قبل جيش الأسد في إدلب

اردوغان سيجتمع مع البابا ويناقش معه وضع القدس

الجيش المصري: التقرير الذي قال أن "إسرئايل" هاجمت سيناء في العام الماضي لا أساس له من الصحة

معاريف:

رئيس الأركان للحكومة: أوقفوا تدهور الوضع في غزة

الحكومة تصادق بالاجماع على تسوية اوضاع الموقع الاستيطاني حفات جلعاد قانونياً و تحويله الى مستوطنة جديدة

"إسرائيل" هيوم:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 21 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية وتم ضبط أسلحة في بلدة الرام

الشرطة أنهت مناورات تحاكي التعامل مع هجوم واسع النطاق فى المنطقة الجنوبية

الحكومة تصادق بالاجماع على تسوية اوضاع الموقع الاستيطاني حفات جلعاد قانونياً و تحويله الى مستوطنة جديدة

القناة 7 العبرية:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 21 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية وتم ضبط أسلحة في بلدة الرام

القائد السابق للقيادة الجنوبية اللواء يوم توف ساميا: لا يوجد حصار إسرائيلي على قطاع غزة , وكل شيء يمكن إدخاله لغزة سوى السلاح , وحماس مسؤولة عن محنة غزة

الوزير كاتس: ليبرمان يجمع المال لإرسالهم إلى حماس في غزة

حماس تخشى أن تحاول إسرائيل اغتيال كبار مسؤوليها

المتحدث باسم الجيش المصري: الجيش المصري هو الوحيد المسموح له بالعمل في سيناء

القناة 12 العبرية:

رشق حافلة بالحجارة على الطريق 60 قرب بئر السبع في الجنوب وإصابة جندي بجروح طفيفة

الشرطة أنهت مناورات تحاكي التعامل مع هجوم واسع النطاق فى المنطقة الجنوبية

المتحدث باسم الجيش المصري ينفي بشدة التقارير عن الهجمات الاسرائيلية في سيناء

الحكومة تصادق بالاجماع على تسوية اوضاع الموقع الاستيطاني حفات جلعاد قانونياً و تحويله الى مستوطنة جديدة

القناة 14 العبرية:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 21 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية وتم ضبط أسلحة في بلدة الرام

السكان أبلغوا عن سماع صوت انفجار في منطقة غوش دان

الوزير جلعاد إردان: حماس تواصل دهورة الوضع في قطاع غزة وإنفاق المال على "الإرهاب" بدلا من المدنيين ونحن مستعدون لأي تصعيد في السيناريو

أيزنكوت: الوضع في غزة صعب ويزداد سوء واحتمالات نشوب حرب في قطاع غزة خلال 2018 ترتفع بسبب الأزمة الإنسانية المتصاعدة

والا العبري:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 21 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية وتم ضبط أسلحة في بلدة الرام

الملك عبد الله: اتفاق السلام لن يتحقق بدون الولايات المتحدة

الحكومة تصادق بالاجماع على تسوية اوضاع الموقع الاستيطاني حفات جلعاد قانونياً و تحويله الى مستوطنة جديدة