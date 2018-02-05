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غزة- الرسالة نت

أعلنت وزارة الصحة صباح الإثنين عن توقف مولدات كهربائية تُشغّل ثلاثة مراكز صحية بسبب نفاد الوقود؛ لتصل عدد المرافق الصحية المتوقفة عن العمل نتيجة الأزمة إلى 16 مركزًا صحيًا ومستشفى.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة في غزة أشرف القدرة أن مولدات الكهرباء بمراكز الزوايدة والبريج المركزية والبركة توقفت عن العمل صباح اليوم.

وتوقفت خلال الأيام الماضية مولدات الكهرباء بثلاثة مستشفيات و13 مركزًا صحيًا في أنحاء القطاع بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها.

وقال القدرة: "إننا بتنا أكثر قلقًا على توقف المزيد منها (المولدات الكهربائية) كل يوم جراء عدم وجود أفق لحل الأزمة القاسية".

وحذّر من أن ذلك سيكون له تداعيات خطيرة على مستقبل العمل الصحي في القطاع.