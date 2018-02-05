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الرسالة نت - وكالات

أكدت تقارير صحافية إيطالية, أن نادي ميلان يسعي لضم النجم البوسني إدين دزيكو لاعب روما, لتدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان دزيكو على أعتاب الانضمام لتشيلسي، إلا أن الصفقة لم تكتمل في اللحظات الأخيرة من "الميركاتو" الشتوي الماضي.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية, فإن ميلان كان يراقب فشل مفاوضات تشيلسي مع اللاغب، ويدرس حاليا التحرك لضمه.

وترى إدارة "الروسونيري" أن دزيكو اللاعب الأمثل لدعم وتطوير الشاب باتريك كوتروني في خط الهجوم، بعدما فشل الثنائي نيكولا كالينيتش وأندريه سيلفا في إثبات نفسيهما داخل قلعة "سان سيرو".

ومن الناحية الاقتصادية، تثق إدارة ميلان في إمكانية الحصول على دزيكو في الصيف بسعر أقل من 25 مليون يورو، بسبب كبر سنه "31 عاما"، بجانب اقتراب عقده من الانتهاء (صيف 2020).