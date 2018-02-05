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الرسالة نت - وكالات

فسّر هانز يواخيم فاتسكة الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، سبب انخفاض المقابل المادي لانتقال الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ إلى أرسنال، بأنه يرجع إلى كبر سن اللاعب.

وقال فاتسكة في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لم يكن من الممكن أن يتلقى عرضا أكبر من ذلك خلال السنوات الماضية".

وأضاف: "إذا لم نبعه الآن، لم يكن سيغادر صفوف النادي بمبلغ أكبر من هذا بعدها (...), على أقصى تقدير كان سينتقل إلى الدوري الصيني".

وباعت إدارة دورتموند أوباميانغ "28 عاما" لأرسنال مقابل 63 مليون يورو، وهو مبلغ قليل مقارنة ببيع الفرنسي عثمان ديمبلي من دورتموند إلى برشلونة الصيف الماضي مقابل 147 مليون يورو.

وشدد فاتسكة على أنه في ظل بيع دورتموند العديد من النجوم على مدار السنوات الماضية, فإن احتلاله للمركز الثالث مع مرور 21 جولة من الدوري الألماني, يعتبر نجاحا للإدارة.