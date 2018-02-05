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الرسالة نت - وكالات

تعود بعد ثمانية أيام، عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد، عقب وصول المسابقة للدور ثمن النهائي.

وأجرت الأندية الكبرى العديد من الصفقات خلال الانتقالات الشتوية الماضية, إذ ضم بعضهم لاعبين وباعوا آخرين.

ونشر موقع الاتحاد الأوروبي "اليويفا" قائمة بكل الأندية المشاركة في دور الـ16 لدوري الأبطال, وحركات الانتقالات التي جرت خلال "الميركاتو" الشتوي.

1- برشلونة:

تعاقد مع فيليب كوتينيو من ليفربول الإنجليزي، وياري مينا من بالميراس البرازيلي, واستغنى عن أردا توران لباشاك شهير التركي (إعارة)، ورافينيا ألكانترا لإنتر ميلان (إعارة)، وخافيير ماسكيرانو لهيبي فورتشن الصيني (بيع)، وجيرارد دولوفيو لواتفورد (إعارة).

2- بايرن ميونيخ:

تعاقد مع ساندرو فاغنر من هوفنهايم، وأعار ماركو فريدل إلى فيردر بريمن.

3- تشيلسي:

تعاقد مع روس باركلي من إيفرتون، وإيمرسون بالميري من روما، وأوليفيه جيرو من أرسنال, وباع دييغو كوستا لأتلتيكو مدريد، وأعار كلا من جاك سالتر لسندرلاند، وروبرت كينيدي لنيوكاسل، وميشي باتشواي لبوروسيا دورتموند.

4- يوفنتوس:

لم يتعاقد مع أي لاعب، لكنه أعار الرباعي ماركو بجاكا لشالكة، ونيكولا ليالي لبيروجيا، وفيدريكو ماتيلو لأتالانتا، وبول ليرولا لساسولو.

5- ليفربول:

تعاقد مع فيرجل فان ديك من ساوثهامبتون، وباع كوتينيو لبرشلونة، وأعار كلا من ماركو غروغيتش لكارديف سيتي، وكوري ويلان ليوفيل تاون، وماتي فيرتو لنوتس كاونتي، وكاميرون برانغان لأوكسفورد يونايتد، ودانيل ستوريدج لوست بروميتش ألبيون، ولازار ماركوفيتش لأندرلخت، وجون فلانغان لبولتون.

6- مانشستر سيتي:

تعاقد مع إيمريك لابورت من أتلتيك بيلباو، وجاك هاريسون من نيويورك سيتي، وباع شاي فاسي لنورثهامبتون تاون، وأعار كلا من إيساك بوكلي لأوكسفورد يونايتد، ومارلوس مورينو لفلامينغو، وكين بريان لأولدهام أتلتيك، وجاك هاريسون، وإلياكويم مانغالا لإيفرتون.

7- مانشستر يونايتد:

تعاقد مع أليكسيس سانشيز من أرسنال، وأعار جيمس ويلسون لشيفلد يونايتد، وباع هنريك مخيتريان لأرسنال، وأعار أليكس توانزيب لأستون فيلا.

8- باريس سان جيرمان:

تعاقد مع لاسانا ديارا مجانا، وأعار رومين هاربان لرويال أنتويرب، وريمي ديسامبس لتورز، وباع لوكاس مورا لتوتنهام.

9- روما:

تعاقد مع جوناثان سيلفا من سبورتينغ لشبونة (إعارة), ورحل عنه لياندرو كاستان لكالياري (إعارة)، وإدواردو سولري لألميريا (إعارة)، وأرتورو لفوجيا (إعارة)، وصادق عمر لبريدا (إعارة)، وإيمرسون بالميري لتشيلسي، وهيكتور مورينو لريال سوسييداد.

10- توتنهام:

تعاقد مع لوكاس مورا من باريس سان جيرمان, واستغنى عن جورج كيفين نكودو لبيرنلي (إعارة)، وكاميرون فيكرز لإبسويتش تاون (إعارة)، وماركوس إدواردز لنوريتش سيتي (إعارة)، وريان لوفت لإكستر سيتي (إعارة).

يشار إلى أن برشلونة لن يستفيد من كوتينيو في دوري الأبطال لسابق مشاركته مع ليفربول هذا الموسم، بينما سيتمكن كل من لابورت، ومورا، وجيرو, وسانشيز وفان ديك من المشاركة مع الأندية التي انتقلوا إليها في البطولة الأوروبية.