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الرسالة نت - وكالات

ذكرت تقارير صحافية إيطالية, أن الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان، دخل دائرة اهتمامات مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر" للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإنه من المتوقع أن ينفصل إيكاردي عن زوجته ووكيلة أعماله، وسيستعين بمينو رايولا وكيل الأعمال الشهير، الذي تربطه علاقة جيدة بإدارة مانشستر يونايتد، وكان له دور مهم في انتقال عدد من اللاعبين إلى قلعة "أولد ترافورد"، أبرزهم زلاتان إبراهيموفيتش، وبول بوغبا.

ومع تردد أنباء في الفترة الماضية عن رحيل السويدي "إبرا" عن اليونايتد الصيف المقبل، واقترابه من لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، يأتي مهاجم الإنتر على رأس المرشحين لتعويض رحيل النجم "المخضرم".

وأوضح "كالتشيو ميركاتو", أن مانشستر يونايتد سيدخل صراعا قويا مع ريال مدريد, من أجل الحصول على خدمات إيكاردي قائد "النيراتزوري".

يشار إلى أن إيكاردي انتقل للإنتر في صيف 2013، قادما من سامبدوريا مقابل 12 مليون جنيه إسترليني.