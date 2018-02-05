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الأراضي المحتلة - الرسالة نت

كشفت مصادر عسكرية لبنانية عن عقد اجتماع أمني بين قادة عسكريين من لبنان و "إسرائيل" تحت رعاية الأمم المتحدة، في مقر اليونيفيل بالناقورة.

وقالت مصادر عسكرية لبنانية لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية الصادرة اليوم إن هذا الاجتماع قد يكون أكثر أهمية من الاجتماعات السابقة على ضوء خلافين حدوديين كبيرين استجدا خلال الفترة الأخيرة وهما الخلاف على الجدار الفاصل الذي تنوي "إسرائيل" تشييده في مناطق حدودية متنازع عليها والخلاف الحدودي البحري الأخير بين البلدين.

وفي هذا السياق قال أندريه تيننتي المتحدث باسم اليونيفيل إنه لم تنشأ الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل" أبداً وأنه ليست لليونيفيل ولاية لتحديد الحدود البحرية.

وأوضح أن "إسرائيل" قامت من جانب واحد بتركيب خط العوامات في منطقة رأس الناقورة بعد إنسحابها من لبنان في عام 2000 ولم تعترف الحكومة اللبنانية بهذا الخط وليس لليونيفيل ولاية لمراقبة هذا الخط.