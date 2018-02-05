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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع آفي ديختر، إنّ غزة هي المحطة الأخيرة لحركة حماس، "ونعتمد على تقييم الشاباك ونعرف جيدا ما يجري في غزة".

وأدّعى ديختر في حديث إذاعي، أن المشكلة في غزة ليست إنسانية، "بل هي تتمثل في استيلاء حماس على القطاع، واليوم أصبحت تدرك أن هذا خطأ سبب لها الندم وتحاول أن تلقي المسؤولية على السلطة الفلسطينية وتحاول النزول عن الشجر بينما تسعى لامتثال وضع حزب الله في لبنان وقد أعلن عباس نفسه قبل فترة انه لن يسمح لحماس بأن تكون أشبه بحزب الله في لبنان".

وعندما سئل عن حرب أخرى ضد غزة هذا الصيف، أجاب ديختر: "لا اعتقد أننا سنتصرف بشكل استباقي في غزة وتعلم حماس أن الحملة القادمة في غزة، ستكون مختلفة جدا وغزة هي المرتكز النهائي للمنظمة وإن الخلاصة أن أي حرب في غزة ستشكل للمنظمة حدثا صادما لم يسبق له مثيل".

وقال ديختر: "ليس لدينا اي اهتمام بانهيار غزة" وتسمح إسرائيل للمنظمات الانسانية بتقديم المساعدة إلى غزة وتخدم بنفسها المواطنين العزيين ونحن منتبهون إلى عمليات التقييم والبحث لضمان أن السياسات الاسرائيلية ضد غزة لن تجرنا إلى جولة أخرى وإن محاولة رسم صورة توتيرية للجولة المقبلة ليست صحيحة بالنسبة للجانب الاسرائيلي".