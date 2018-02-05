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الرسالة نت - وكالات

كشف جيرارد دولوفيو لاعب واتفورد، عن السبب الرئيسي الذي دفعه للرحيل عن برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال دولوفيو في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "عندما قررت العودة لبرشلونة، كان يتواجد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مع الفريق".

وأضاف: "لكن مع رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان، ضم برشلونة عثمان ديمبلي، ثم فيليب كوتينيو، لذلك قررت الرحيل من أجل اللعب بشكل أكبر والحصول على الثقة".

يشار إلى أن دولوفيو انتقل على سبيل الإعارة لصفوف واتفورد حتى نهاية الموسم الجاري، بعدما شارك في 17 مباراة مع برشلونة، الذي ضمه الصيف الماضي من إيفرتون مقابل 14 مليون يورو.