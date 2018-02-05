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غزة- الرسالة نت

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين سجل ارتفاعا خلال عام 2017، بنسبته 4.11% مقارنة مع العام السابق، وبلغ متوسط الرقم القياسي 107.84 مقارنة بـ 103.58 خلال العام السابق (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

وأوضح الإحصاء في بيان صادر الاثنين، أن أنشطة التعدين واستغلال المحاجر سجلت ارتفاعاً نسبته 10.93%، وأنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 8.90%، وأنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 8.63%، وأنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 3.24%.

وسجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 0.12% خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2017، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 109.35 خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة بـــ 109.23 خلال شهر تشرين ثاني 2017 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

كما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 9.69% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.98% من إجمالي أنشطة الصناعة. كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 2.90% والتي تشكل أهميتها النسبية 4.06% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 9.75% والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.80% خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 83.19% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية، التي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2017 أهمها صناعة الأثاث، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة الخشب ومنتجاته، وصناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة الملابس.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة المنتجات الغذائية، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة المشروبات، وصناعة الورق ومنتجات الورق.