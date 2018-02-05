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انقرة-الرسالة نت

أعلنت هولندا سحب سفيرها من تركيا رسميا، بعد أن حظرت أنقرة دخوله إلى البلاد منذ عام تقريبا، بسبب خلاف بدأ في مارس 2017.

وأوضحت هولندا أنها لن تقبل أيضا بتعيين سفير تركي جديد لديها، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت وزارة الخارجية الهولندية في بيان إنها "أوقفت" المحادثات مع تركيا بشأن حل المسألة.

وكان الخلاف بين الحكومتين قد بدأ بسبب قرار هولندا وقف تأشيرات الدخول لمسؤولين أتراك كانوا يسعون لحث الأتراك الذين يعيشون هناك على تأييد تعديلات دستورية في استفتاء تركي في مارس.