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سلفيت-الرسالة نت

قتل مستوطن "إسرائيلي" عصر اليوم الإثنين، في عملية طعن قرب مستوطنة "أيرئيل" شمال الضفة المحتلة.

وأكدت القانة 14 العبرية: أن مستوطن "إسرائيلي" قتل بعد أن أصيب بجراح خطيرة، إثر مهاجمته من فلسطيني قرب مستوطنة "أرئييل" في مدينة سلفيت.

وذكرت القناة السابعة العبرية، بأن منفذ عملية الطعن لاذ بالفرار ولم تتمكن الشرطة "الإسرائيلية" من القبض عليه، بينما إقتحمت قوات الجيش مدينة سلفيت بحثاً عن المنفذ.

وذكرت مصادرعبرية، أنه على الرغم من وجود جنود الاحتلال بمكان وقوع العملية وملاحقة المنفذ، إلا أنه تمكن من الانسحاب باتجاه قرية كفل حارس في سلفيت.

وسمحت الرقابة "الإسرائيلية"، بنشر إسم القتيل، ويدعى "إيتمار بن غال 40 عاماً، من مستوطني جنوب نابلس.

وتعتبر مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراضي مدينة سلفيت، ثاني أكبر مستوطنة في الضفة وتفصل شمالها عن وسطها،