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غزة - الرسالة نت

سحق الصداقة نظيره اتحاد خانيونس (6-0), ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل سداسية الصداقة محمد أبو توهة "سوبر هاتريك" (27 و44 و69 و76), وأحمد سلامة "هدفين" (14 و60).

ورفع الفائز رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني, بفارق المواجهات المباشرة خلف شباب خانيونس, وتوقف رصيد الخاسر عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر والأخير, بفارق الأهداف خلف القادسية.

جمعية الصلاح - خدمات البريج (3-1)

وفي دوري الأولى, صعق جمعية الصلاح نظيره خدمات البريج بالفوز عليه (3-1).

وأحرز ثلاثية الصلاح محمود الشنباري (17), وإياد أبو دحروج (58), ومحمد عبيد (62), في حين سجل هدف البريج بهاء الدعالسة (69).

ورفع الفائز رصيده إلى 12 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير, بفارق الأهداف أمام المجمع الإسلامي, وبقي رصيد الخاسر 24 نقطة في المركز الثالث.