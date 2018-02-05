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دعا وزير الجيش الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان" اليوم الاثنين إلى الهدوء فيما يتعلق بجبهة قطاع غزة، زاعمًا عدم وجود نوايا إسرائيلية مبيتة لديهم لشن عدوان جديد على القطاع.

ونفى ليبرمان خلال حديثه أمام جلسة كتلة حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه في الكنيست، وجود علاقة بين مناورات يجريها الجيش وقوات أمريكية في النقب المحتل مع احتمال شن الهجوم على غزة.

وادعى أن الحكومة الإسرائيلية "ليست في وارد المبادرة لعملية عسكرية" على القطاع.

ودعا إلى "الهدوء ومعالجة هكذا قضية برباطة جأش وتروي مع أعصاب حديدية وعقلانية ومسئولية وعدم خلق عناوين لا تمت للواقع بصلة".

في الوقت زعم وزير الجيش الإسرائيلي أنه "لا توجد أزمة إنسانية في غزة"، وأن ما يجري فيه "عبارة عن أزمات بنى تحتية متعاقبة إسرائيل ليست طرفًا فيها".

كما اعتبر أن السلطة الفلسطينية مسئولة عما وصلت إليه الأوضاع في قطاع غزة بسبب ما اتخذته من إجراءات عقابية منذ مطلع نيسان/أبريل الماضي.

وكان أثار حضور رئيس هيئة الأركان لجيش الاحتلال الجنرال غادي آيزنكوت اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي أمس التساؤلات بشأن الهدف والمغزى من ذلك.

وجاء حضور آيزنكوت لاجتماع الحكومة غداة مناورات واسعة يجريها الكيان الإسرائيلي تحاكي مواجهة عسكرية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة واقتحام مقاومين لمستوطنات ومدن جنوب الضفة، وأيضًا بالتزامن مع استمرار التوتر مع لبنان.

كما تزامن ذلك مع تقديم قادة الأذرع الأمنية الإٍسرائيلية تقريرا "شديد الخطورة" عن وضع قطاع غزة للحكومة يحذر من مواجهة عسكرية حتمية إذا لم يتم تدارك الأمور.