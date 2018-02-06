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الرسالة نت - وكالات

حقق مانشستر سيتي الإنجليزي، بقيادة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، هذا الموسم، طفرة دفاعية واضحة، بعد الصفقات التي أبرمها خلال الفترة الماضية.

وأبرم مانشستر سيتي صفقات دفاعية ضخمة منذ وصول غوارديولا، ورغم الانتقادات التي تلقاها المدرب الإسباني، إلا أن تعاقداته أثبتت صحة وجهة نظره.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية, إن مانشستر سيتي تلقى 32 هدفا في 39 مباراة خاضها حتى الآن، وفي الموسم الماضي تلقى 44 هدفا في نفس العدد من المباريات.

وتعاقد السيتي مع صفقة دفاعية جديدة في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، حيث ضم إيميريك لابورت من أتلتيك بيلباو الإسباني مقابل 65 مليون يورو، لتصل صفقات الفريق الدفاعية إلى 270 مليون يورو منذ صيف 2016.

كما انضم بنيامين ميندي مقابل 57.5 مليون يورو، وجون ستونز بـ55.6 مليون يورو، وكايل والكر بـ51 مليون يورو، ودانيلو لويز دا سيلفا بـ30 مليون يورو، بالإضافة للحارس إديرسون مورايس مقابل 40 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإنفاق الدفاعي الكبير للسيتي كان ناجحا على الأقل في 39 مباراة لعبها الفريق حتى الآن هذا الموسم.