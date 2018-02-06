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رفح - الرسالة نت

حصل حسن موسى مدافع القادسية على بطاقة صفراء أمام اتحاد الشجاعية, ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وتعتبر البطاقة هي الثالثة لموسى, ما يعني غيابه عن لقاء الجولة المقبلة, أمام الصداقة في الأسبوع السادس عشر.

ويأتي غياب المدافع الرفحي عن موقعة الصداقة, ليضاعف معاناة القادسية هذا الموسم في دوري الممتازة, خاصة أن الفريق يحتل المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 11 نقطة, ويطمح لإنهاء المسابقة في مكان يضمن له عدم العودة للدرجة الأولى.

ومن المتوقع أن يدفع نادر النمس المدير الفني للقادسية, بأحد البدائل المتاحة في خط الدفاع ضد الصداقة, لتعويض غياب موسى, الذي انضم للفريق في الانتقالات الشتوية الماضية.