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نابلس – الرسالة نت

أصيب عدد من المواطنين، مساء الاثنين، بجروح ورضوض نتيجة استهداف المستوطنين مركبات المواطنين بالقرب من حاجز حوارة جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنين استهدفوا مركبات المواطنين قرب حاجز حوارة، الأمر الذي أدى إلى إصابة بعضهم بجروح طفيفة ورضوض عولجت ميدانيا.

وأضاف أن مستوطني "براخا" استهدفوا منازل المواطنين في بورين جنوب نابلس بالإطارات المشتعلة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مفترق حوارة قلقيلية، ومفترق زعترة باتجاه سلفيت.