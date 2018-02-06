تصغير الخط تكبير الخط

غزة - الرسالة نت

بحثت جمعية رجال الاعمال بغزة مع رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في فلسطين ظافر ملحم سبل معالجة أزمة الكهرباء في قطاع غزة، ودعم التغذية الكهربائية لمنشأة القطاع الخاص بالتزامن مع توقف أعمالها بفعل الانقطاع المتواصل للكهرباء واستمرار الانقسام والحصار الاسرائيلي على غزة.

جاء ذلك خلال زيارة لملحم لمقر الجمعية بحضور رؤساء مؤسسات القطاع الخاص بغزة الذين أكدوا على ضرورة إيجاد حلول عملية لأزمة الكهرباء في غزة، وضمان تنفيذ مشاريع مستدامة تخدم قطاع الطاقة والكهرباء بما يساهم في توفير الحياة الكريمة لأهالي غزة وضمان سير عمل المنشأة الاقتصادية بدون أي عوائق.

ورحب علي الحايك رئيس جمعية رجال الاعمال بزيارة ملحم، مشدداً على ضرورة تبني حلول استراتيجية لأزمة الكهرباء بعيداً عن التجاذبات السياسية والبدء بمشاريع تنموية في قطاع الطاقة كون الكهرباء تعتبر سلعة أساسية لتنمية الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد الحايك على ضرورة دعم القطاع الخاص للخروج من أزماته الاقتصادية كونه المشغل الاساسي للأيدي العاملة في قطاع غزة بنسبة 70%، مبديا استعداد القطاع الخاص للعمل مع جميع الجهات لمعالجة أزمة الكهرباء وإخراج قطاع غزة من الوضع الاقتصادي الكارثي.

وطالب بضرورة زيادة ساعات وصل الكهرباء للمصانع والشركات للمساهمة بإعادة نهوض الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، وضرورة توحيد سعر بيع الكهرباء لجميع طبقات المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة مساواة بالضفة الغربية.

وحث على ضرورة إعادة صياغة نظام جديد لتنظيم قطاع الكهرباء في قطاع غزة وضرورة تبنى القيادة الفلسطينية لقضايا وهموم القطاع الخاص الفلسطيني وحل مشاكله ومواصلة جهودها لإتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي .

من جهته، أكد ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية على أهمية دور القطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة في فلسطين ،وتعزيز صمود أهالي غزة في ظل الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة .

وبين ملحم أن المرحلة القادمة سترتكز على انتعاش قطاع توزيع الكهرباء في قطاع غزة وتلبية احتياجات الاهالي من الكهرباء لساعات أطول من خلال خطة استراتيجية لتطوير ثلاث مصادر للكهرباء وضعت في شهر أكتوبر من العام الماضي .

وأضاف ملحم "أن هناك ترتيبات عملية ايجابية وفق خطة شاملة لترتيب أوضاع الكهرباء في غزة، تشمل تطبيق الأنظمة والقوانين المنظمة لعمل قطاعات الكهرباء المختلفة والطبقة في الضفة الغربية بما يمكن شركة التوزيع من القيام بمهامها بشكل أكثر فاعلية ومهنية وسيتم الاعتماد على الكفاءات لتحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن".

وأوضح ملحم أن هناك سلسلة من المشاريع لإعادة تأهيل وتحسين ساعات توزيع الكهرباء في القطاع لكنها تتطلب إتمام المصالحة الفلسطينية مؤكداً على ضرورة توحيد المرجعيات القانونية والمالية والادارية لضمان معالجة أزمة الكهرباء بشكل كامل وتوحيد أسعار بيعها.

وبين ملحم أن سلطة الطاقة خصصت 10 مليون دولار في موازنة العام 2018 للبدء بمشروع في مجال الطاقة الشمسية لتغذية المرافق الحكومية بالكهرباء بانتظام منوهاً إلى أنهم يسعون في الوقت الحالي لتوفير 10 مليون شيكل شهرياً لتشغيل توربينة جديدة في محطة التوليد لزيادة ساعات وصل الكهرباء وإيصالها لـ12 ساعة.

ولفت إلى أنه في حال تم تمكين الحكومة وتوفر الموارد المالية للمشاريع فإن سلطة الطاقة ستتمكن من ضمان وصل الكهرباء لأهالي غزة على مدار 24 ساعة.