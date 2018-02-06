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أمستردام - الرسالة نت

نُظمت حملة (إسرائيلية) ضد وزيرة التنمية والتجارة الخارجية الهولندية، بعد تبرعها بـ13 مليون يورو لـ"الأونروا" نكاية بالرئيس الأميركي دونالد بترامب.

وتعرضت "سكريت كاخ" وزيرة التنمية والتجارة الخارجية في الحكومة الهولندية لحملة شرسة من الانتقادات تقودها شخصيات داعمة لإسرائيل بعد تقديمها مبلغ 13 مليون يورو مساعدة لوكالة "أونروا" عقب قرار الرئيس الأميركي ترامب تقليص المساعدات المالية الأميركية للوكالة.

وفي السياق، وجه رئيس البيت الفلسطيني في هولندا أمين أبو راشد رسالة شكر إلى الوزيرة كاخ على جهودها في دعم القضية الفلسطينية وخطوتها الكبيرة في رفض القرار الأميركي بحق "أونروا" والإصرار على تقديم المساعدة المالية للوكالة رغم حملة الانتقادات التي تشن ضدها.

وعبر أبو راشد في رسالته عن تقدير أبناء الجالية الفلسطينية في هولندا لموقف الوزيرة، داعيا إلى مزيد من الدعم الهولندي في مختلف المستويات للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة.