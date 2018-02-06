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الضفة المحتلة- الرسالة نت

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم واعتقال في الضفة بعد ليلة من اعتداءات نفذها مستوطنون خاصة جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية ان عمليات دهم رصدت في كفر قليل وبيت فوريك بمحافظة نابلس وفي قلقيلية وسلفيت ورام الله وبيت لحم.

ففي محافظة نابلس اعتقل جنود الاحتلال الطفل عدي ناصر القني 18عاما من قرية كفر قليل جنوب نابلس كما جرى اقتحام بلدة بيت فوريك واعتقال صامد حنني ومن بلدة بيت دجن المجاورة نور الدين حنيني.

وافاد علاء حنني انه في تمام الساعة 2 صباحا ً اقتحمت قوة كبيره من الاحتلال بيت فوريك واقتحمت منزل المواطن ثائر حنني ومنزل ابن اخيه صامد حنني وبعدها قامت باعتقال الشاب صامد حنني 24 عاما كما جرى اقتحام منزل الاسير بسام عبدالعزيز الحج محمد الذي اعتقل قبل اسبوع قرب مستوطنه ايتمار وحيث زعم الاحتلال انه حاول التسلل الى المستوطنة وقامت بمصادرة سيارته وحاسوبه الشخصي.

وبعدها اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن وراد ياسين خطاطبه في نفس الحارة ، وقامت بعمليه تحقيق ميداني لأكثر من 3 ساعات وقبل انسحاب قوات الاحتلال قامت باعتقال المواطن وراد ياسين خطاطبه وذلك للضغط على نجله احمد لتسليم نفسه حيث تمكن من الهرب لحظة اقتحام قوات الاحتلال لمنزله .

واعتقلت قوات الاحتلال من بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت كل من احمد حسني منصور ١٩ عاما ومنتصر محمد عايد القيسي ٣٥ ومحمد راضي عبد الله ٣٣ ويوسف عثمان ذياب ١٩. وافاد نظمي منصور ان قوات كبيرة اقتحمت البلدة وشرعت بعمليات تمشيط ودهم للمنازل.

وتعرضت عدة بلدات في جنين لحملات دهم تم خلالها اعتقال كل من حمد محمود جرادات ويحيى طحاينة و طلال جرادات وزكريا جرادات ومحمد مسعود جرادات وبراهيم موسى طحاينة وجميعهم من بلدة سيلة الحارثية قرب جنين.

من جانب اخر شنت قوات الاحتلال حملات اعتقال في قلقيلية طالت كل من خالد فايق حسان ومحمد جميل قرعان وعبد الفتاح حجازي.

وتعرضت بلدة المغير شرق رام الله لدهم دوريات الاحتلال تخللها اعتقال عامر عاطف أبو عليا وبهاء أسامة أبو عليا ومحمد نضال ابو عليا.

كما نفذت دوريات الاحتلال عمليات اقتحام في منطقة بيت لحم شمت مخيم عايدة وبيت جالا وحي الدوحة وجرى اقتحام منزل الأسيرة ياسمين أبو سرور في مخيم عايدة شمال بيت لحم ومصادرة حاسوب خاص

واقتحمت قوة احتلالية مدينة نابلس واندلعت مواجهات وسط المدينة وحي رفيديا واصيب اسماعيل التكروري والشاب اسلام جهاد تيم.وافاد الاعلامي بسام ابو الرب مراسل وكالة وفا بنابلس ان قوة للاحتلال اقتحمت منزله في رفيديا بعد تحطيم الابواب وفتشوا المنزل وانسحبوا بعد عدة ساعات.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل من آل سمار وال خمايسة وابو جبل في بلدة اليامون غرب جنين وسط اطلاق نار وقنابل صوت وتفجيرات بين الحين والآخر.