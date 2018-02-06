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الشاعر المغربي

نصر الدين بلمهدي



سألني سائل

ذات مساء

قاللي إيش

رماك ع المر

جاوبته: لأ

غزة دواء

فيها اللي بيشرح

ويسر

***

غزة جنة

كيف الحنة

فيها وظايف

ولا تستنا

فيها رواتب

جاية ورايحة

والسيارة فيها

تتهنى

***

غزة

وبدون رتوش

أنا أقلك:

غزة بلاد مليانة

عمار

واللي يشوف

غير هيك

يغرك

غزة فرنسا

يورو.. دولار

***

مش زي

الوطن الجوعان

كاز بلانكا

دبي

وعمان

***

في غزة

ما فيش

لا ظلومة

ولا جيش

والناس في النومة

وعايزة تعيش

تعب.. وشقى

إيش؟

تمام.. لا ما فيش

يبقى سلام

وما تسألنيش

ليه طب غزة

عايز أعيش