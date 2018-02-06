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الشاعر المغربي
نصر الدين بلمهدي
سألني سائل
ذات مساء
قاللي إيش
رماك ع المر
جاوبته: لأ
غزة دواء
فيها اللي بيشرح
ويسر
***
غزة جنة
كيف الحنة
فيها وظايف
ولا تستنا
فيها رواتب
جاية ورايحة
والسيارة فيها
تتهنى
***
غزة
وبدون رتوش
أنا أقلك:
غزة بلاد مليانة
عمار
واللي يشوف
غير هيك
يغرك
غزة فرنسا
يورو.. دولار
***
مش زي
الوطن الجوعان
كاز بلانكا
دبي
وعمان
***
في غزة
ما فيش
لا ظلومة
ولا جيش
والناس في النومة
وعايزة تعيش
تعب.. وشقى
إيش؟
تمام.. لا ما فيش
يبقى سلام
وما تسألنيش
ليه طب غزة
عايز أعيش