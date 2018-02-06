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الرياض- الرسالة نت

أثار تقرير الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين الشريفين غضب الدول المشاركة في حصار قطر.



وفي توقيت واحد وبعبارات متشابهة سارع وزراء ومستشارون في عدد من دول الحصار في تغريدات لهم على تويتر للتعبير عن غضبهم من التقرير، أبرزهم المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، ووزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، ووزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة.

ورصد التقرير الشهري الأول للهيئة عن شهر يناير/كانون الثاني 2018 أبرز ما اعتبرتها "انتهاكات من السلطات السعودية لحق المسلمين في ممارسة عبادتهم في الأماكن المقدسة، وممارسة الابتزاز السياسي بحصص الحج، بالإضافة إلى استخدام منابر المساجد لأغراض سياسية، واعتقال وترحيل معتمرين بطرق غير قانونية".



وتضمن التقرير الذي جاء نتاج رصد ميداني من قبل طواقم الهيئة العاملة بعض الحقائق والشهادات والشكاوى على انتهاكات السعودية في إدارة الحرمين قدمها للهيئة أشخاص من جنسيات مختلفة، أبرزهم مصريون وأردنيون وأفارقة، وأرقاما وحقائق عن عدد المعتمرين المرحلين.

الجزيرة