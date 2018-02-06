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دمشق-الرسالة نت

قال قائد في التحالف العسكري الداعم لقوات النظام السوري إن الجيش السوري ينشر دفاعات جوية جديدة وصواريخ مضادة للطائرات على الجبهات في منطقتي حلب وإدلب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر الذي رفض ذكر اسمه قوله إن "الجيش السوري يستقدم دفاعات جوية جديدة وصواريخ مضادة للطائرات إلى مناطق التماس مع المسلحين في ريفي حلب وإدلب بحيث تغطي المجال الجوي للشمال السوري".

ووصف القائد العسكري هذا الإجراء بأنه "رسالة للجميع" في إشارة منه إلى تركيا التي تشن ضربات جوية على منطقةعفرين وذلك في إطار هجوم كبير يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية.

وقبيل الهجوم التركي على عفرين هدد النظام السوري بإسقاط أي طائرات حربية تركية في المجال الجوي السوري.

ويمثل شمال سوريا مسرحا أيضا لعمليات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وإن كانت هذه العمليات بعيدة عن مدينة حلب في أراض تمتد من مدينة منبج إلى الحدود العراقية.

وتشن قوات النظام والمليشيات الموالية لها هجوما على محافظة إدلب التي تحد منطقة عفرين من ناحية الغرب، وتعتبر المحافظة أكبر جزء من سوريا لا يزال في أيدي المعارضة السورية المسلحة.