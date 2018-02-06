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غزة- الرسالة نت

أكدّت فصائل المقاومة الفلسطينية، أن استشهاد القائد القسامي أحمد نصر جرار، لن تغلق باب الحساب مع الاحتلال.

وقالت حركة حماس في بيان لها رداً على تصريحات ليبرمان: "لن تستطيعوا أن تغلقوا درب السائرين على طريق أحمد جرار، والحساب مفتوح مع المقاومة وستدفعون ثمن جرائمكم".

وكان وزير الحرب الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، قد قال إنّ جيشه قد صفى الحساب مع الشهيد جرار.

وزفت كتائب القسام الجناح العسكري للحركة بشكل رسمي الشهيد جرار، الذي جرى اغتياله على يد قوات الاحتلال فجر الثلاثاء في جنين.

بدورها، أكدّت الجبهة الشعبية أن الشهيد البطل أحمد جرار أصبح مأثرة وطنية وصفحة مضيئة من تاريخنا الوطني يفتخر بها شعبنا، وستبقى روحه منارة ودليلًا لكل المقاومين الذين سلكوا طريق المقاومة.

وشددّت الشعبية على أن دماء الشهيد ستبقى لعنة تطارد كل الذين انحرفت بوصلتهم وانتهجوا سياسة التنسيق الأمني وحُيدّت بنادقهم عن الدفاع عن شعبنا.

من جهتها، أكدّت حركة الجهاد الإسلامي أنّ : "الشهيد أحمد جرار مثّل نهج المقاومة الأصيل التي يحياها الشعب الفلسطيني والنصر الذي سجله جرار لن ينتهى إلا باقتلاع الاحتلال وطرده".

من جانبها، قالت حركة الأحرار إن الشهيد "استطاع بمفرده كسر هيبة المنظمة الأمنية للاحتلال واستشهاده يشكل مرحلة جديدة من مراحل انتفاضة القدس والالتفاف الشعبي حولها".