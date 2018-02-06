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غزة- الرسالة نت

علّق المحلل الإسرائيلي يوني بن مناحيم، على عملية استشهاد المطارد احمد نصر جرار صباح اليوم بالقول: " إن الفضل يعود للتنسيق الأمني وتعاون السلطة الفلسطينية في الوصول لجرار"

وأضاف بن مناحيم وهو ضابط موساد سابق عبر صفحته " توتير": أن الوصول لمكان اختباء جرار يؤكد أهمية التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وكانت وسائل اعلام عبرية نشرت صباح اليوم أن قوات اسرائيلية خاصة طوقت منزلا كان الشهيد أحمد نصر جرار يتحصن فيه في بلدة اليامون بجنين، واشتبكت معه واستشهد على إثره.