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الضفة المحتلة - الرسالة نت

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقعها على شبكة التواصل الاجتماعي أن وفدا إعلاميا عربيا وصل في أول زيارة له لـ "إسرائيل" تلبية لدعوة من الخارجية. وبحسب الخارجية الإسرائيلية فإن الوفد يضم 9 إعلاميين عرب، بينهم 5 مغاربة ولبناني وعراقي ويمني وسوري.

وادعت الخارجية أن الزيارة "تهدف إلى الاطلاع عن كثب على إسرائيل، والتعرف على سياستها تجاه النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، والتعايش بين مختلف المكونات الصغرى من خلال لقاءات مع قياديين من مختلف الأطياف السياسية في الدوائر الحكومية والكنيست".

وأشار البيان إلى أن المحطة الأولى للوفد، اليوم، كانت في مركز "ياد فاشيم"، تبعه الاستماع إلى كبار المسؤولين في الخارجية الإسرائيلية حول قضايا الساعة.

كما أشار البيان إلى أن الوفد سيقوم بزيارة إلى الأماكن الدينية المقدسة، إضافة إلى زيارة عدد من المدن، بينها الناصرة وحيفا وعكا. وكان المسؤول عن الدبلوماسية الرقمية العربية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوناثان غونين، قد كتب في تغريدة على تويتر "التقيت اليوم مع عدد من الصحفيين العرب من جنسيات مختلفة، سواء من المغرب أو لبنان أو اليمن أو سورية، وأيضا من الأكراد.

هؤلاء جميعا وصلوا إلى إسرائيل للاطلاع عن كثب على الأوضاع بها، وتحدثنا سويا عن الطرق التي تستخدمها إسرائيل للتواصل مع مواطني الدول العربية عبر الشبكات الاجتماعية".