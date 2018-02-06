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الرسالة نت - وكالات

كشفت تقارير صحافية إسبانية, عن اقتراب لويس إنريكي المدير الفني السابق لبرشلونة، من تدريب تشيلسي الإنجليزي، في ظل النتائج السيئة لـ"البلوز" تحت قيادة الإيطالي أنطونيو كونتي، وآخرها الخسارة أمام واتفورد (1-4).

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية, أن إنريكي أصبح على بعد خطوة واحدة من تولي مسؤولية تدريب الفريق اللندني، وبات المتوقع أن يقيل مالك النادي رومان أبراموفيتش المدير الفني كونتي في الساعات المقبلة, عقب الهزيمة الثقيلة أمام واتفورد.

وأضحى موقف مدرب تشيلسي صعبا للغاية، بعدما تلقى هزيمتين في آخر 3 مباريات في الدوري، ليتراجع للمركز الرابع, بفارق نقطة واحدة عن المركز الخامس، ليصبح مهددا بالغياب عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبغض النظر عن النتائج السيئة، تأتي رغبة أبراموفيتش في تعيين إنريكي مدربا للفريق بدلا من كونتي، بسبب كثرة المشاكل التي أثارها الأخير، مثل صراعه مع دييغو كوستا، الذي رحل إلى ناديه القديم أتلتيكو مدريد.

من جانبه, يرحب إنريكي بقيادة تشيلسي، نظرا لطموحاته في تدريب فريق يملك الإمكانيات اللازمة لبدء مشروعه، كما أن "لندن" تعد مدينة جذابة لاستقرار عائلته فيها.