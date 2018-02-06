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الرسالة نت - وكالات

أعلن يوفنتوس, إصابة لاعبه الفرنسي بليس ماتويدي في الفخذ, ما يثير الشكوك حول مشاركته في لقاء توتنهام ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، ليكون أحدث غيابات الفريق في ظل غموض موقف عدد من اللاعبين بسبب الإصابة على رأسهم الأرجنتيني باولو ديبالا.

واستبدال ماتويدي صاحب الالتحامات القوية، خلال الشوط الأول من لقاء ساسولو الأخير (7-0).

وقال يوفنتوس في بيان رسمي: "خضع اللاعب لفحوصات كشفت عن وجود تمزق في العضلات القابضة للفخذ الأيسر".

وأضاف: سيكون من الضروري خضوعه لمزيد من الفحوصات للتأكد من مدى صعوبة الإصابة".

وسيحل يوفنتوس ضيفا على فيورنتينا في الدوري الإيطالي الجمعة المقبل، قبل أن يستضيف توتنهام في 13 فبراير الجاري.