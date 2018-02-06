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الرسالة نت - فادي حجازي

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن تغيير موعد ومكان قمة الأسبوع الثاني عشر من دوري الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال" بين خدمات جباليا وبيت حانون الرياضي.

وقال عبد الحميد مهنا عضو اللجنة لـ"الرسالة نت", إن اللقاء سيجري الاثنين المقبل على ملعب فلسطين بغزة, بدلا من السبت على ملعب نماء شمال القطاع.

وأوضح مهنا أن اللقاء يعتبر حاسما في مسألة الصعود لدوري الأولى الموسم المقبل, متمنيا التوفيق للفريقين.

يشار إلى أن بيت حانون الرياضي يحتل المركز الأول برصيد 24 نقطة, بفارق نقطة أمام خدمات جباليا الثاني.